Kunst in Mettmann Kunstverein besucht Simon Woudwijk in seinem Atelier

Ohnehin soll die Kunsthausreihe „Atelierbesuche“ im In- und Ausland wieder aufleben. Den Startpunkt setzt die eigentlich bereits für 2020 geplante Fahrt. Damals hatte die Pandemie kurz vor dem Projekt die Ausführung gestoppt. Nun wird der Atelierbesuch nachgeholt. Am Samstag, 13. Mai, startet der Kunstverein im modernen Reisebus um 7 Uhr am Jubiläumsplatz. Die Rückkehr ist für etwa 19 Uhr geplant. Pro Teilnehmer werden 55 Euro fällig. Darin enthalten sind die Fahrtkosten in einem modernen Luxus-Fernreisebus mit Toilette und Klimaanlage sowie ein Begrüßungssnack und eine leichte Mittagsmahlzeit im Atelier von Simon Woudwijk, sowie der Eintritt in das De Pont Museum in Tilburg und die Kosten für die Führung dort.