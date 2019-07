Mühlenstraße : Kunsthaus würdigt Leonardo da Vinci

Mettmann Am Freitag um 18 Uhr wird die dazugehörige Ausstellung an der Mühlenstraße eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Für die Schau bewerben konnte sich, wer einen wie auch immer gearteten Bezug zur Stadt Mettmann geltend machen kann. In diesem Jahr haben 32 Künstler mit 77 Arbeiten ihren Hut in den Ring geworfen. 23 von ihnen wurden mit 36 Arbeiten von der Jury ausgewählt und laden ab Freitag zur Begutachtung ihrer Auseinandersetzung mit dem anspruchsvollen Thema ein. Drei von ihnen sind den Kritikern besonders ins Auge gefallen und gehen als Preisträger der „MEopenART“ in die Kunsthaus-Geschichte ein.

Was noch Zum Abschluss am 21. Juli werden ab 14 Uhr drei Publikumspreise vergeben, über die jeder Besucher im Verlauf der Schau mit abstimmen kann.

Für ihre Huldigung an Leonardo hat Gasmi dessen berühmtes Gemälde „Madonna Benois“ zitiert und es mit Skizzenblock, Farbtuben, Pinseln, Stiften und einer blauweiß gemusterten Tasse mit schwarzem Kaffee vor grauem Untergrund umgeben – so als schaute man von oben auf einen sehr aufgeräumten Maler-Arbeitsplatz. Die Jury war hin und weg und ist mit der Vergabe von Platz zwei dann auch gleich in der Familie geblieben: Preisträgerin Natalia Baumeister ist die Schwester von Ekaterina Gasmi und hat sich ebenfalls mit der weltbekannten Leonardo-Madonna beschäftigt, allerdings in Gestalt einer Zeichnung, die die Zweisamkeit von Mutter und Kind verweltlicht und in die Jetztzeit holt. Was bleibt: Die Mutter schaut eher stolz, der Knabe etwas ernst und wie vor der Zeit erwachsen geworden drein.