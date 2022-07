Umringt von sieben Schafen, thront der Schäfer an der Freiheitstraße. Ihm macht es nichts aus, von Fremden für Fotos in den Arm genommen zu werden, ihm ist es egal, welche Kinder auf den Schäfchen turnen. In der Sonne glänzend steht die Plastik seit 1979 an der Freiheitsstraße.