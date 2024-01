Kultur in Mettmann Wohnzimmer und Wundertüte zugleich

Sie ist das Wohnzimmer der Stadt. Vom Programm her gleicht sie einer Wundertüte: Steckt immer voller Überraschungen und ist nicht auf ein Genre, auf „U“ wie Unterhaltung oder „E“ wie ernste Kunst festzulegen. Noch dazu kommt das Haus völlig ohne städtische Zuschüsse aus – dank großzügiger Sponsoren und einem wachsenden Stamm an Abonnentinnen und Abonnenten, die der Programmauswahl von Constanze Backes und Bodo Herlyn ganz einfach vertrauen. Auch wenn man mal nicht so genau weiß, was einen erwartet – die Villa lohnt immer einen Besuch. Für das Jahr 2024 steht eine Reihe von Neuerungen an.