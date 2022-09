Kulturgemeinde Mettmann : So wird Hochkultur zum Hochgenuss

Mettmann Die Kulturgemeinde Mettmann wird 75 Jahre und hat sich eine neue Webseite geschenkt. Sie ist nicht der einzige Angelhaken, um neue Mitglieder zu begeistern.

Warum stirbt der Tenor eine halbe Arie lang? Mit welcher Dienstmagd hat der Graf ein Verhältnis? Mit welcher Intention und in welcher Ära wurde das Schauspiel geschrieben? Die Mitglieder der Kulturgemeinde Mettmann sind bei solchen und allen weiteren Fragen fein raus. Denn ihnen wird Kultur als Gesamtpaket geboten. „Jeweils einer unserer Spezialisten bereitet den Besuch einer Oper, eines Theaterstücks oder Konzerts vor – einschließlich einer Einführung im Bus in das, was kurze Zeit später geboten wird“, wirbt die Vorsitzende der Kulturgemeinde, Hanna Eisenbart. In diesem Jahr wird die Kulturgemeinde Mettmann 75 Jahre alt. Und hat sich selbst eine neue Webseite geschenkt.