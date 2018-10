Mettmann: Künstlerin schafft Werke aus Gesteinsmehl

Mettmann Das Motto ihrer diesjährigen Ausstellung lautet „Spuren und Strukturen“. Die Künstlerin will Verborgenes sichtbar machen.

Die 1953 geborene Ratinger Künstlerin Beate Ch. Batiajew stellt zum 2. Male in der Galerie art.studio von Lothar Weuthen ihre neuen Werke aus. Sie absolvierte ihr Vollzeitstudium der Malerei an der Freien Akademie für Malerei in Düsseldorf mit Diplom.

Das Motto ihrer diesjährigen Ausstellung „Spuren und Strukturen“ deutet an, was die Künstlerin mit ihren Arbeiten ausdrücken will: Verborgenes sichtbar machen – Spuren verfolgen – an der Oberfläche kratzen - in die Tiefe gehen – verwischen. Ihre Kompositionen spiegeln und thematisieren die Wahrnehmung ihrer inneren (Seelen-)bilder. Der Prozess beginnt im Innern als stiller Dialog und führt zu einem komplexen Schaffensprozess. Hierbei gelange sie zu einer vielfältigen Bildaussage. Die Schichtungen in ihren Bildern verhalten sich ähnlich wie Lebensringe, die ein Baum in sich trägt.