Geflüchtete in Mettmann Mietvertrag für Traglufthalle gekündigt

Sie steht auf der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ – vor dem Berliner Landgericht geht es für die Stadt Mettmann jedoch um mehr als eine Million Euro: Im September seien die monatlichen Mietzahlungen eingestellt worden, am 21. November hat das Rathaus den Mietvertrag für die aus Sicht der Verwaltung untaugliche Traglufthalle gekündigt. Aus dem Plan, dort Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen, wurde nichts. Der von der Stadt beauftragte Gutachter sagt: Im Sommer erhitze sich die Traglufthalle auf mehr als 30 Grad Celsius. Im Winter sei es nicht möglich, eine Temperatur von 19 Grad am Tag und mindestens 15 Grad in der Nacht zu halten. Der Vermieter sieht das ganz anders und hat ein selbstständiges Beweisverfahren beim Landgericht Berlin beantragt.