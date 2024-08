Schulwegsicherheit zu Beginn des neuen Schulhagrees Stadt kündigt Kontrollen der Eltern-Taxis an

Vor dem ersten Schultag sollten Eltern den Schulweg mit ihren Kindern einüben. Der Weg zur Schule sollte mit dem Kind mehrmals gegangen und mögliche Gefahren auf dem Weg besprochen werden. Eltern sollten ihre Kinder über den ersten Schultag hinaus eine Zeit lang begleiten und darauf achten, ob der Nachwuchs das Gelernte auch umsetzt. An mehreren Grundschulen in Mettmann sind an Zäunen und Toren große Banner des Kreises Mettmann angebracht, auf denen dafür geworben wird, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen.