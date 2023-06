Finanzen in Mettmann Kritiker hält Grundsteuer-Anhebung für überflüssig

Da hat zunächst einmal Helmut Peick mit dem spitzen Bleistift nachgerechnet. In einem Brief an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann schreibt er: Die geplante Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf Wohnungen und Häuser von 675 Prozent im Jahr 2022 auf 720 Prozent im Jahr 2023 sei nicht notwendig, um Mettmann vor einem Haushaltssicherungs-Verfahren zu bewahren. So war es von Kämmerin Veronika Traumann dargestellt worden. In der Gegenrechnung von Peick schrammt die Stadt Mettmann auch ohne Grundsteuer-Nachschlag knapp an diesem Eisberg vorbei. Laut Peick bringt die erneute Grundsteuererhöhung um 45 Punkte der Stadt Einnahmen in Höhe von 765.000 Euro ein. Falls dieser Batzen entfallen würde, stiege das Defizit 2023 von 4.652.147 Euro auf 5.417.147 Euro. Die NRW-Gemeindeordnung schreibe dann ein Haushaltssicherungskonzept vor, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeinen Rücklagen jeweils um mehr als ein Zwanzigstel reduziert werden. Bei Rücklagen zum Jahresende 2022 von 109.344.000 Euro seien fünf Prozent 5.467.200 Euro. Ohne die vielfach kritisierte Grundsteuer-Anhebung, so Peick, bliebe Mettmann um gut 50.000 Euro unter dieser kritischen Grenze. Helmut Peick stellt fest: „Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ergibt sich somit nicht.“