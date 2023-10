Nahverkehr in Mettmann Scharfe Kritik nach „Wackel-Fahrt“ der Regiobahn

Entsetzt und gleichzeitig fassungslos. So fasst ein Fahrgast der Regiobahn seinen Gefühlszustand nach einem Erlebnis am Montagmorgen zusammen. Wie so oft sei er mit der S28 vom Haltepunkt „Ikea Kaarst“ nach „Mettmann Stadtwald“ unterwegs gewesen (Abfahrt 5.10 Uhr). Kurz vor Düsseldorf Gerresheim seien die Fahrgäste dann per Durchsage darüber informiert worden, dass der Zug wegen eines „technischen Mangels“ in Mettmann ende. „Wie Sie erkennen, der Zug wackelt“, habe die Stimme aus den Lautsprechern verraten. „Derartiges Wackeln habe ich schon mehrmals erfahren, ein Lokführer fuhr langsam, der andere mit Vollgas“, kritisiert der Fahrgast, der sich schriftlich an unsere Redaktion gewandt hat.