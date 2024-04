Krisenmanagement des Kreises Mettmann Alles für den Notfall bereit

Die dreitägige Übung hat gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und Ämter ist und dass der Kreis Mettmann und seine externen Ansprechpartnerinnen und -partner für den Fall eine Krise gut aufgestellt sind. Fazit: „Nur gemeinsam kann eine Krise bewältigt werden. Der Kreis Mettmann führt deshalb regelmäßig Übungen und Workshops durch, um Up to date zu bleiben und Routine in die Arbeitsabläufe zu bringen“, betont Stephan Kopp, Krisenstabsleiter in der Übung.