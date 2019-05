Grünröcke in Mettmann : Zahl der Hasen und Fasane sinkt rapide

Mettmann 30 Prozent aller getöteten Rehe kommen im Straßenverkehr um. Wildschweine werden intensiv bejagd.

Die Rehstrecke zeigt mit 956 Stücken eine leicht steigende Tendenz, wobei sich an der Tatsache, dass rund 30 Prozent der gezählten Rehe vom Autoverkehr gestreckt wurden, nichts geändert hat. Auf steiler Talfahrt ist das Vorkommen von Hasen. Auch die Kaninchenstrecke ist gesunken. Fasane kommen in Düsseldorf und im Kreis Mettmann kaum noch vor. Nach oben zeigt die Kurve dagegen beim Schwarzwild. Hier wurden die örtlichen Jäger vor allem im Südkreis der Aufforderung gerecht, mit einer intensiven Schwarzwildbejagung zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest beizutragen. Doch auch im Nordkreis um Velbert/Neviges/Langenberg weisen aufgebrochene Wiesen auf aktive Schwarzkittel hin und werden diese konsequent bejagt. 179 gestreckte Wildschweine im vergangenen Jagdjahr stehen noch nur 51 im Jagdjahr 2013/2014 gegenüber. Weil die Krähen durch das Hacken auf Beute erheblich am Rückgang des Niederwildes, zum Beispiel Hasen, beteiligt sind, wollen die Jäger ihre Bejagung intensivieren. Auch die Bejagung der Füchse (1271 im vergangenen Jagdjahr einschließlich verunfallter Tiere) ist weiterhin vor dem Hintergrund auftretender Staupe-Fälle von besonderer Bedeutung. Über das neue NRW-Jagdgesetz referierte Rechtsanwalt Markus Koch. Die Jäger nahmen erfreut zur Kenntnis, dass die Rücknahme des sogenannten „ökologischen Jagdgesetzes“ der rot-grünen Landesregierung wesentliche Verbesserungen für Jagd und Hege gebracht hat. So ist die Fallenjagd bei den Prädatoren wie Fuchs und Marder zum Schutz der bedrohten Niederwildarten Hase und Fasan wieder unter strengen Auflagen erlaubt. Deutlich hat das neue Gesetz auch wieder das Betretungsverbot aller jagdlichen Einrichtungen eingeführt, womit das gelegentlich beliebte Picknick von Spaziergängern auf dem Hochsitz nun ausfallen muss.