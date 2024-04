30 erfolgreiche Absolventen Kreisfeuerwehrschule bis Ende 2025 ausgebucht

Sie helfen, wenn andere in höchster Not sind: 30 angehende Feuerwehrmänner haben alle dafür notwendigen Kenntnisse erworben. Als dritter Lehrgang der 2021 eröffneten Feuerwehrschule des Kreises Mettmann beendeten sie erfolgreich die 18-monatige Ausbildung zu Brandmeistern. In einem feierlichen Akt in der Übungshalle der Feuerwehrschule überreichte Landrat Thomas Hendele den Absolventen nun ihre Zeugnisse samt Urkunden.