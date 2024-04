Freiwilliges Soziales Jahr in Mettmann Im Einsatz zwischen Büro und Werkstatt

„Während meines Freiwilligen Sozialen Jahres habe ich umfassende Einblicke in das Berufsbild der Feuerwehr erhalten. Das FSJ macht mir sehr viel Spaß, weil ich die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehrschule aktiv unterstützen kann und Teil eines wirklich tollen Teams bin. Daher kann ich das FSJ an der Feuerwehrschule nur empfehlen“, so Serena Yonan-Adam, die zurzeit ihr FSJ an der Feuerwehrschule absolviert.