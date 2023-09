Unfall in Mettmann 22-Jähriger verletzt sich nach Wheelie schwer

Sonntagnachmittag, 24. September, ein 22-jähriger aus Krefeld in Mettmann schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf dem Südring, als er zwischen dem Gruitener Weg und dem Benninghofer Weg ein waghalsiges Fahrmanöver, auch „Wheelie“ genannt, macht, so die Polizei. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über zehn Meter nach links von der Fahrbahn ab. Der Krefelder verletzte sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.