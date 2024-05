Hitzige Diskussion der Mettmanner Ratsfraktionen Krach statt Haushalts-Konsolidierung

Die Diskussion um Sparmaßnahmen von knapp zwölf Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2024/25 steckt fest. In einer ausführlichen Pressemitteilung nennen die Grünen Fraktionssprecher Rebecca Türkis und Nils Lessing diese Ursache: „„Leider zeigt sich jetzt, dass der von der Verwaltung eingeschlagene Weg kaum praktikabel ist. Im ersten Quartal gab es eine Ausschussrunde ohne inhaltliche Beratung. Außerdem ist die Stadt aufgrund dieses Vorgehens ohne Not bis Herbst in der vorläufigen Haushaltsführung und somit in der Projektumsetzung gehemmt. Nun müssen die Fraktionen innerhalb weniger Wochen den Entwurf des Doppelhaushalts, die über hundert Punkte umfassende Sparliste der Verwaltung und weitere Verwaltungsvorlagen beraten. Das ist für Menschen im Ehrenamt nur sehr schwer zu bewältigen und wirkt polarisierend.“