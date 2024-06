Wohnmobile blockieren Parkflächen in Mettmann Süd Konzept gegen rollende Immobilien gesucht

Diese Momentaufnahme stammt von der Haydnstraße in Mettmann Süd: Dicke weiße Kästen parken links und rechts am Fahrbahnrand. Teilweise ragen die Wohnmobile in die Fahrbahn hinein. Weil die Fahrzeuge so hoch sind, können Autofahrer Menschen erst im letzten Moment erkennen, die versuchen, zwischen den Wohnmobilen über die Straße zu kommen. Kinder sind noch schlechter zu erkennen als zwischen normalen Autos. Und Anwohner mit normalen Pkw finden in ihrer Straße keinen Parkplatz mehr. Denn außerhalb der Urlaubszeit sind die Wohnmobile alles andere als mobil: Die Camper-Trutzburgen aus Sperrholz und Plaste verstopfen die regulären Parkplätze auf der Haydnstraße und der Mozartstraße.