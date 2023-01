Raser in Mettmann Wie sinnvoll ist der neue Blitzer an der Heresbachkurve?

Mit dem neuen Jahr gibt es manche Neuerung. Auf der B7 zwischen Mettmann hinter der Adresse Hahnenfurt und Wuppertaler Stadtgebiet gibt es einen neuen Blitzer. Mittwoch, 4. Januar, wurde besagte Säule aufgestellt, die in beide Richtungen die Geschwindigkeit misst. Derlei Geschwindigkeitsmessungen passen, das ist bekannt, nicht allen Bürgern. Besagte aber rief RP-Leser auf den Plan, die ihren Augen nicht trauen wollten: „Das semistationäre Messgerät des Kreises Mettmann steht unmittelbar hinter der sogenannten Heresbach-Kurve der B7 und misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Richtung Mettmann“, bemerkte dazu RP-Leser Jürgen Fritz. Was ihn so irritierte ist: 20 Meter hinter dem Gerät steht seit langer Zeit das Verkehrsschild, das die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufhebt. Bis Zur Schöllersheide darf dann maximal 100 km/h gefahren werden. „Ich durchfahre seit circa 1967 die Heresbach-Kurve und ich halte es für ziemlich weltfremd anzunehmen, diese S-Kurve mit deutlich mehr als 50 km/h zu durchfahren“, mutmaßt er. Wer mit dem Messgerät erfasst werden soll? „Vielleicht mal einen Beschleunigungsakrobaten, der Vollgas gibt, um dann am Ende der Steigung locker bei 100 km/h oder höher zu sein?“