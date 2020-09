Konrad-Heresbach-Gymnasium : KHG in Mettmann erhält Landes-Siegel „Digitale Schule“

Mettmann Schulministerin Yvonne Gebauer hat das Konrad-Heresbach-Gymnasium mit einem Siegel für besondere Bemühungen um breit gestreutes digitales Lehren und Lernen ausgezeichnet. Die Stadt half mit bei dem Projekt, das lange vor Corona begann.

Schon lange vor Corona hat das Konrad-Heresbach- Gymnasium die Zeichen der Zeit erkannt und in die Digitale Bildung investiert. Schulleiter Horst Knoblich hat mit seinem Stellvertreter Jens Teller und dem Informatiklehrer Andreas Ehrhard ein Team an seiner Schule installiert, das in kontinuierlicher Arbeit diese durch Corona so erkennbar wichtig gewordene Möglichkeit, das Lehren und Lernen digital durchzuführen, eingeführt und weiter entwickelt hat. Der Einsatz von IT ermöglicht multimediales Lernen und kann im Fächerkanon breit gestreute Anwendung finden. Irgendwann entdeckte Andreas Ehrhard, dass die Landesregierung NRW ein Projekt „Digitale Schule“ ins Leben gerufen und eine Ehrung in Form eines Siegels ausgelobt hat. Dieses Siegel ist dem KHG nun in einer Feierstunde digital aus Berlin von Schulministerin Yvonne Gebauer verliehen worden.