Bildung in Mettmann Heresbach-Gymnasium auf dem Weg zum Ganztag

Das Konrad-Heresbach-Gymnasium, KHG, will vom Halbtagsbetrieb mit Hausaufgabenbetreuung auf Wunsch und eigene Rechnung der Eltern in den Schuljahren fünf und sechs zu einer Schule im gebundenen Ganztag wechseln. Das hat Rektor Horst Knoblich bei der Sonderratssitzung am Dienstag gesagt. Auf Nachfrage unserer Redaktion ergänzte Knoblich: Dieser Plan sei innerhalb der Lehrerschaft besprochen worden und in ersten Reaktionen von der Stadtverwaltung positiv aufgenommen worden. Eltern und Schüler fragten vermehrt nach einem Ganztagskonzept. Bis das KHG dies umsetzen könne, sei es allerdings noch ein weiter Weg. Vermutlich werde man im Schuljahr 2026/27 in der fünften Klasse mit dem gebundenen Ganztag beginnen können. „Dann wird das für uns neue System von Jahrgang zu Jahrgang wachsen.“