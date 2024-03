Kommentar Die Herausforderung bleibt

Mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr stellen sich die Parteien an die Seite der Eltern. Alle zusammen hoffen, doch noch ein „Ja“ für die Zusatzklasse am Heinrich-Heine-Gymnasium von der Bezirksregierung zu bekommen. Falls das nicht passieren sollte, können alle Politikerinnen und Politiker in Mettmann am Wahlkampftisch sagen: „Wir haben es versucht. Und andere haben dagegen entschieden.“