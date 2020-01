Kommentar : Apotheke als Shopping-Erlebnis

Mit dem neuen Anbieter kommt ein neues Konzept nach Mettmann, das für eingesessene Apotheken eine echte Konkurrenz ist. Bei Easy gibt es keine „Werbegeschenke“ und Apotheken-Zeitschrift, kein Punkte- und Rabattsystem, dafür aber ein günstiges Sortiment, das an einen Drogeriemarkt erinnert.

Tatsächlich gibt es bei Easy eine Wegeführung für die Kunden, die sie an den Auslagen vorbei leitet, ähnlich wie in anderen Einzelhandelsgeschäften. Kein Wunder, dass Easy-Apotheken ein Apotheker täglich mehr als 300 Kunden bedient, während es in klassischen Apotheken nur etwa die Hälfte sein sollen. Und nur die Hälfte ihres Umsatzes machen Easy-Apotheken mit rezeptpflichtigen Medikamenten, während es bei klassischen Apotheken etwa 80 Prozent sind. Man darf gespannt sein, ob sich das Konzept in Mettmann durchsetzt.