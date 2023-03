Kolumne aus Mettmann An(ge)dacht Weg mit dem Schmutz und Matsch des Winters

Was belegt, belagert mich? Überdeckt und versteckt so vielleicht Stellen, auf die ich genauer schauen sollte? Was macht mir den Umgang mit mir selbst oder mit anderen schwer? Was schränkt meinen Blick ein? Behindert mich in meiner Mobilität. Und: Wo sind da meine eigenen Anteile? Und auch: Wo und wie kann ich ehemals Glänzendes in meinem Leben wieder zum Vorschein bringen? Was gibt mir neue Energie?