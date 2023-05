Kolumne Angedacht aus Mettmann Heute ein König

Die Mädchen und Jungen, die in katholischen Pfarrgemeinden in den letzten Wochen zur Ersten Heiligen Kommunion gegangen sind, dürften sich teilweise auch „königlich“ gefühlt haben, denn sie standen aus diesem Anlass im Mittelpunkt. Heute eine Königin oder ein König! Für sie ist das kirchliche Fest ein Schritt zur selbstständigen Glaubensentscheidung für Gott in Jesus Christus, dem Friedenskönig des Himmels und der Erde. In der gottesdienstlichen Feier wurden die Kinder daran erinnert, was ihnen in der Taufe zugesprochen wurde: „Aufgenommen in das Volk Gottes wirst Du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit Du für immer Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit.“ Egal wie sich Lebensgeschichten fortentwickeln können: Damit ist jedem Menschen von Gott eine besondere Würde zugesagt. Sich daran täglich erinnern zu dürfen: Du bist sein geliebtes Kind, König und Königin, auch ohne Staatskarosse, Krone und Hermelinkragen.