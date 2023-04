Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann … Zum Davonlaufen

Vom engsten Jüngerkreis, den Aposteln, keine Spur. Die haben sich davon gemacht. Einer, Judas Iskariot, hat sich gar aufgehängt. Die einen flüchten aus dem Ort der Katastrophe, Jerusalem, nach Emmaus. Die anderen schließen sich an einem geheimen Ort ein, voller Angst. Etliche gehen nach einigen Tagen der versuchten Schocküberwindung zurück an ihre Arbeit, als Fischer am See von Tiberias. Das „Halleluja! Jesus lebt“ kommt ihnen so schnell nicht über die Lippen. Und den Frauen am Grab trauen sie ohnehin nicht. Ostern zum Davonlaufen!? Erst später geht ihnen ein Licht auf! Da kommt er, der Lebendige, ins Spiel, handgreiflich, und lässt sich sehen! Und sie erkennen: Dass was Jesus gesagt und getan hat, was sie mit ihm erlebt haben, ist wahr, ist echt, ist autorisiert vom göttlichen Vater im Himmel! Da stehen manche der Apostel ganz schön „bedröppelt“ da: Der Verräter, der Verleugner, der Zweifler. Jesus macht ernst. Auferstehung geschieht. Auferstehung dreht die bürgerliche Prioritätenliste um. Jetzt geht‘s erst richtig los mit der „Jesusbewegung“. Wer das für Welt und Geschichte nicht zulassen kann oder will, für den ist Ostern einfach nur „zum Davonlaufen“.