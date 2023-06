Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann Fronleichnam steht schon vor der Tür

Pfingsten erinnert uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger und markiert den Beginn der christlichen Kirche. Dieses Fest steht für die Kraft des Glaubens, der Menschen zusammenführt und sie befähigt, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Herausforderungen und Spaltungen allgegenwärtig sind, erinnert uns Pfingsten daran, dass der Heilige Geist uns stärkt und uns befähigt, gemeinsam für eine bessere Welt einzustehen.