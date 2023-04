Kolumne An(ge)dacht zu Ostern Mit allem, was dazu gehört

Palmsonntag – Gründonnerstag – Karfreitag – Ostern. Seit fast 2000 Jahren ist es die Dramaturgie, die die Karwoche – auch heilige Woche genannt – bestimmt. Die Dramaturgie, wie Jesus an Palmsonntag umjubelt in Jerusalem einzieht. Bejubelt von den Menschen, die ihn an Karfreitag auf die Frage von Pontius Pilatus hin ans Kreuz schicken. Begleitet von seinen Jüngerinnen und Jüngern, mit denen er am Gründonnerstag zum letzten Mal zusammensitzt und isst. Es ist eine Woche, die die wesentlichen menschlichen Themen aufwirft. Themen wie Freundschaft, Verrat, Tod und Trauer. Themen, von denen wir die meisten lieber an die Seite schieben. Wer befasst sich schon gerne mit dem eigenen Tod?