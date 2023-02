Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann Von der Kraft einer Entschuldigung

Ich baue gerne an Klemmbausteinen, weitläufig als Lego bekannt. Am vergangenen Wochenende haben meine Frau und ich wieder an einem Modell gebaut. Dabei musste ein Teil mithilfe einer Schere modifiziert werden, um es als Zaun nutzen zu können. Dabei hat sich meine Frau verschnitten. Wer mich kennt, weiß, wie mich sowas ärgern kann. Insbesondere, wenn es dauerhaft sichtbar ist, und mein Blick immer wieder diese beschädigte Stelle streift.