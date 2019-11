Mettmann : Königshof-Galerie zeigt ihr neues Gesicht

Mettmann Betreiber und Centermanagement sind zufrieden mit der neuen Ausrichtung. Neustart wird jetzt mit Kunden gefeiert.

Kontakt Wer weitere Anregungen hat, kann sich per E-Mail via umbau@koenigshof-galerie.de an die Center-Betreiber wenden, die in Dialog mit ihren Kunden treten möchten.

Insgesamt 10 Millionen Euro wurden in den Um- und Anbau des Gebäudes investiert. „Wir haben mit dem Parkhaus angefangen“, erinnert sich Lars Jähnichen. Inzwischen ist es das größte Parkhaus der Stadt, barrierefrei und ohne Wartezeiten bietet es eine ticketlose Bezahlung. Durch die neue Verkehrsführung und bessere Beleuchtung ist es sicherer und übersichtlicher geworden. Doch nicht nur das Parkhaus entwickelte sich servicefreundlich – auch die Innen- und Außendarstellung der Einkaufsadresse wurden kräftig aufgewertet. „Wichtig war die Frage: wie bekomme ich die Kunden in den Center?“, erklärt Ruprecht Melder seinen Gestaltungsansatz. Die Galerie sollte von außen einladend wirken und im Innenbereich so gestaltet sein, dass sich die Kunden wohlfühlen. „Die Kunden werden jetzt überall mit einer Willkommens-Geste empfangen“, beschreibt es Melder, „mit Pflanzen, Schildern, Wegweisern.“ Es wurden Kundenbereiche geschaffen, in denen niemand zum Konsum gezwungen wird. So wurde beispielsweise eine Bibliothek angelegt sowie ein Kinderland. „Auch die Gastronomie wurde aufgewertet“, betont Melder. Zwei Kriterien sollten hier erfüllt werden: Der Foodcourt sollte heller und freundlicher werden und ein größeres Angebot aufweisen. „Das erste Kriterium haben wir erfüllt“, sagt Christoph Glatzel. Bis jetzt ist zwar immer noch nur ein asiatisches Lokal vertreten, doch Glatzel ist sicher, dass bald mehr Gastronomiebetriebe Interesse an den neu gestalteten Räumlichkeiten zeigen werden. Damit die Kunden in die Seitenbereiche gezogen werden, wurden hier als Kundenmagneten Filialen von Deichmann und Kult platziert. Ebenfalls neu in der Galerie sind Takko und das Modehaus Cruse. Außerdem werden Action und eine Filiale der Easy-Apotheke künftig das Nahversorgungsangebot erweitern. Auch die Außengestaltung ist nun ansprechend und zeitgemäß, die Eingänge sind gut zu erkennen und das neue Logo ist weithin sichtbar. Die ILG Gruppe und ihre beteiligten Partner sind nicht ohne Grund stolz auf die neu gestaltete Shopping-Mall, wie Melder sagt: „Wir haben dem Gebäude ein neues Gesicht gegeben.“