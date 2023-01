Entwicklung in der Kreisstadt Mettmann knackt 2022 die 40.000 Einwohner-Marke

Übers ganze Jahr gesehen ist Mettmann um 228 Einwohner auf 39.962 Einwohner angewachsen. In dieser Statistik sind auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine erfasst, die entweder in einer städtischen oder privaten Unterkunft leben. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 512 Menschen aus der Ukraine in Mettmann registriert. Wie viele von ihnen die Stadt wieder verlassen haben, geht aus dem Datenmaterial nicht hervor.