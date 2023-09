Fassadensanierung Neanderthal Museum 4,1 Millionen Euro für klimafreundliche Hülle

Mettmann · Lange hat extreme Verschmutzung im Hohlraum der Reglitverglasung am Neanderthal Museum zur Bildung von Algen und Pilzen gesorgt. Eine neue Fassade muss her. Das kostet. Welche Fördergeber sich an der Sanierung beteiligen.

14.09.2023, 14:00 Uhr

Bärbel Auffermann, Chefin des Neadnerthal Museums, an der zu erneuernden Fassade. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Innovativ ist das Ausstellungskonzept, weltberühmt das Haus und Mr. N sein Markenzeichen und Aushängeschild: Das Neanderthal Museum ist eine Klasse für sich. In unmittelbarer Nähe der Fundstelle des Urmenschen in der sogenannten Feldhofer Grotte gelegen, ist das Museum ein Besuchermagnet – und eine nationale Kultureinrichtung, wie Bärbel Auffermann, Direktorin der Stiftung Neanderthal Museum, nicht ohne Stolz bemerkte. Bekanntermaßen muss die Fassade des berühmten Baus saniert werden, das kostet nach einer Schätzung aus diesem Mai etwa 4,1 Millionen Euro. Nun wurden die Fördergeber bekannt gegeben.