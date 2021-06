In Mettmann beginnt das Konzertleben wieder : Klezmer mit „Tovte“ in der Kulturvilla

„Tovte“ laden in der Kulturvilla ein in eine Reise in die Welt des Klezmer. Foto: Tovte

Mettmann Jiddische Lieder, Tanzmusik und Tangoklassiker nebst Picknickpaket gibt es zum Wiederbeginn des echten Konzertlebens an der Beckershoffstraße.

(von) Gefühlte Ewigkeiten war es viel zu still für Musikfans. Nun ermöglicht die hoffentlich noch weiter sinkende und dann stabil niedrig bleibende Inzidenz die Rückkehr ins echte Konzertleben. In der Kulturvilla an der Beckershoffstraße wird die Konzertsaison eröffnet, dort spielen am Samstag, 26. Juni, fünf Musiker. „Tovte“ nennen sie sich und wollen aus der Welt des Klezmer versunkene Erinnerungen zum Leben wecken. „Die wiedergewonnene Freiheit nach der endlosen Musikpause feiern wir mit einem unvergesslichen Sommerabend“, moderiert Hausherrin Constanze Backes die Veranstaltng an.