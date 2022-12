Konzert in Mettmann Vier Stimmen erfüllen die Kulturvilla mit Weihnachtsklängen

Am Dienstagabend singen sie mit Leidenschaft als Ensemble Klanghoch4 zusammen, gemeinsam mit der japanischen Pianistin Yuka Schneider. Wer in Mathe aufgepasst hat, der weiß genau: KlangHoch4 ist etwas ganz Großes. Bodo Herlyn freut sich: „Durch die großzügige Förderung des Kultursekretariat NRW sind wir nach ‚Wagners Weibern‘ erneut in der glücklichen Lage, die große Welt der internationalen Opern- und Konzerthäuser zum Weihnachtsschnäppchenpreis in unser liebenswertes Mettmann zu bringen – dazu mit einem Weihnachtsprogramm, das pünktlich zum Fest direkt in Herz und Seele treffen wird.“