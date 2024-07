Mettmann hat Forderungen an Bund und Länder Klamme Kommunen fordern Hilfe ein

„Schafft endlich den Rahmen, damit Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können!“ Auf diese Kurzformel hat das „Bündnis für die Würde unserer Städte“ seine Forderungen an Bund und Länder gebracht. Auch die Städte Mettmann und Wülfrath gehören diesem Bündnis mit 70 Kommunen aus acht Bundesländern an, das eine „Berliner Mahnung“ an die höheren Staatsebenen gerichtet hat.