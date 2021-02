Mettmanns Eltern vernetzen sich : Eltern und Politik sprechen sich für eine Kita-App aus

Mettmann Schneller und die Ressourcen schützend: Mettmanns Kindergarten-Eltern sollen per App verbunden werden, schlägt die Fraktion der Linken vor.

Viele Eltern kennen, wie Termine, Informationen und Abfragen oft in Papierform überreicht werden. Die Einführung einer Kita-App stellt eine umweltfreundliche, arbeitserleichternde und übersichtliche Alternative zu den bislang verteilten Informationszetteln dar. Die örtliche Fraktion der Linken beantragt im Jugendhilfeausschuss, der am 18. Februar zusammenkommt, die Einführung einer Kita-App in den städtischen Kindertageseinrichtungen zu prüfen, wie es der Fraktionsvorsitzende André Bär formuliert. Auch die Verwaltung „steht der Idee positiv gegenüber“, wie Christian Barra aus dem Büro der Bürgermeisterin mitteilt. Allerdings müssten unter anderem eine Reihe datenschutzrechtlicher Fakten geprüft werden.