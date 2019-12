Für das neue Kindergartenjahr : Kita-Anmeldungen bis 9. Januar möglich

Mettmann Eltern, die eine Zusage erhalten, müssen sich bis zum 28. Januar melden. Ansonsten verfällt der Platz.

(arue) Alle Kindertageseinrichtungen in Mettmann nehmen für das neue Kindergartenjahr, das am 1. August 2020 beginnt, noch bis zum 9. Januar kommenden Jahres Anmeldungen entgegen. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Es wird empfohlen, für die Anmeldung vorab einen Termin mit der betreffenden Einrichtungsleitung zu vereinbaren. Nähere Informationen zu einzelnen Kindertageseinrichtungen, Adressen und Telefonnummern gibt es auf der Homepage www.mettmann.de.

Das einheitliche Anmeldeverfahren für alle Mettmanner Kindertageseinrichtungen bietet den Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in bis zu drei Einrichtungen vormerken zu lassen. Für die Eltern bedeutet dies, dass sie ihr Kind in ihrer Wunscheinrichtung oder dem Kindergarten ihrer ersten Wahl anmelden. Eltern informieren die dortige Leitung über die beiden Kindergärten, die für sie als zweite oder dritte Wahl ebenfalls noch in Frage kommen.