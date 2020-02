Kirche und ihre Verwaltung : Kirchen fürchten neuen Bürokratismus

Mettmann Basare und Gemeindefeste dürften sich ab 2021 nur mit erblichem Aufwand durchführen lassen. Von da an gelten neue Steuergesetze, nach denen auch Kirchengemeinden Umsatzsteuer zahlen müssen.

Sie verweist darauf, dass aufgrund gewisser Freigrenzen normalerweise die einzelnen Gemeinden nicht von der Umsatzsteuerpflicht betroffen sein müssten. „Da wir aber in Mettmann vor einigen Jahren mehrere Gemeinden an verschiedenen Kirchorten zur Gesamt-Pfarrei St. Lambertus zusammengefasst haben, werden die Umsätze gemeinsam veranlagt, so dass die Umsatzsteuerpflicht greifen kann.“ Nicht zu vergessen sei der bürokratische Aufwand, der auf die Gemeinden zukommt, da alles, was umsatzsteuerpflichtig sein könnte, vermerkt, aufgezeichnet, belegt und zeitnah gemeldet werden müsste, fügt Hildegard Moog hinzu.