Freizeitgestaltung in Mettmann Frische Akzente bei Jugendbetreuung

„Man ist zwar quasi sofort nach der Anmeldung Mitarbeiter“, sollte aber auch eine entsprechende Ausbildung absolvieren: Eine zweijährige Ausbildung nach Juleica Standards müssen potenzielle Kinder- und Jugendarbeiter machen. Die Jugendleitercard (Julica) gilt deutschlandweit zur Ausweisung von Kinder- und Jugendarbeitern. Und die Mitarbeiter in spe kommen während ihrer Ausbildung direkt in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen. So findet 2023 parallel zur Kinderfreizeit in den Osterferien eine Mitarbeiterschulung im gleichen Ferienhaus statt. Die Auszubildenden bilden sich praktisch und theoretisch weiter – und dürfen ein Spiel für die Kinder selbst entwickeln. Die aktuell etwa 35 Mitarbeiter sind teilweise auch ehrenamtlich oder nebenberuflich dabei. „Man kommt dann zum Beispiel nur auf Freizeiten mit“, erläutert Sarah Laumen. Das Durchschnittsalter der Engagierten liegt bei Anfang 20.