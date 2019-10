Mettmann/Erkrath : Kinobetreiber sucht Grundstück in Erkrath

Die alte Technik ist längst passé – aber Kinotechniker Thomas Rüttgers hat Visionen, die zu kleinen, familiären Filmtheatern passen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath Thomas Rüttgers vom Mettmanner Weltspiegel-Center will die Kinokultur in der Nachbarstadt wieder aufleben lassen.

Es ist lange her: Irgendwann in den 90er Jahren gab es in Erkrath mal ein von den Mettmanner Kino-Schwestern Papenhoff als Dependance betriebenes kleines Kino mit zwei Leinwänden, in einem Erdgeschoss am Erkrather Bahnhof. „Das war damals allerdings der schlechteste Papenhoff-Standort und er ist dann auch aufgegeben worden“, erklärt Thomas Rüttgers.

Er hat das Mettmanner Weltspiegel-Stammhaus 2016 von Gabriele Rosslenbroich und Margarete Papenhoff übernommen und sieht auch für Erkrath wieder eine Kinozukunft – vorausgesetzt, er findet dort ein passendes Grundstück. Rund 3000 Quadratmeter müsste es groß sein, damit darauf Stellflächen für Pkw und Fahrräder und ein Gebäude von etwa 1600 Quadratmeter Fläche und zehn Meter Höhe Platz fänden. Dann wäre ein Kinobetrieb mit fünf bis sechs Leinwänden, rund 500 Sitzplätzen und Gastronomie im Foyer möglich, wie er Thomas Rüttgers vorschwebt.

Info Im Sommer 2020 zwei Wochen Open-Air-Kino Wann In der dritten und vierten Sommerferienwoche will Thomas Rüttgers 2020 Open-Air-Kino in Mettmann anbieten. Wo Auch dafür ist er noch auf Standortsuche. Im Auge hatte er zuletzt den Parkplatz am Schwarzwaldhaus, doch daraus wurde nichts wegen anderer Pläne des Betreibers.

Er kann sich auch vorstellen, ein bereits vorhandenes Gebäude, etwa eine Lagerhalle, für den Kinobetrieb umzubauen, sofern es gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und mit dem Pkw mühelos zu erreichen ist. „Ich habe ja auch schon Messe- und Eislaufhallen für diesen Zweck umgebaut“, sagt Rüttgers, der nicht nur Geschäftsführer des Mettmanner Weltspiegels ist, sondern auch ein Unternehmen für Kinotechnik in Hilden hat – und Ideen, wie man dem immer mal wieder totgesagten Lichtspielhaus-Betrieb neues Leben einhaucht.

In Mettmann scheint ihm das jedenfalls zu gelingen. Mit einem traditionsreichen Kino, in dem es – auf dem mittlerweile modernsten Stand der Technik – genau so weiter gegangen ist und geht, wie es die Mettmanner von ihrem Weltspiegel gewohnt sind: Heimelig, mit größtmöglicher Nähe zu den Besuchern. Keine Riesenpaläste mehr, sondern kleine, familiäre Kinos mit Toptechnik, moderaten Preisen, großen Leinwänden und Beinfreiheit, damit die Gäste sich wohlfühlen, so sieht Rüttgers die Kino-Zukunft.

Dass sein Weltspiegel 2018 unter den Top zehn der beliebtesten Kinos in Deutschland war und 2019 immerhin noch unter den 100 beliebtesten, wertet er als Bestätigung seines Konzepts. Und denkt und arbeitet bereits weiter, denn „2020 wollen wir wieder unter die Top zehn.“ Besonders wichtig sei es ihm, das Kino fürs breite Publikum zu öffnen und zu einem Treffpunkt zu machen, etwa mit Generationenkino, ausgesuchten originalsprachlichen Vorführungen, Events, Opern- und Konzertübertragungen.