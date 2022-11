Krise in Mettmann Kindertagespflege fühlt sich von Stadt und Politik verheizt

Der Antrag solle bei der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses im März 2023 wieder auf die Tagesordnung genommen werden, falls Land oder Bund in der Zwischenzeit keine Fördermittel für solche Zwecke zur Verfügung stellen. „Aber wir stecken jetzt mitten in der Heizperiode“, betont Doris Krohn-Gagaik. „Wir müssen jetzt heizen.“ Von den Beteuerungen der Politik, man verstehe die Not der Kindertagespflege, ließe sich keine Heizöl- oder Gasrechnung bezahlen. Die Kindertagespflege in Mettmann fühlt sich von der Stadt, deren Kinder sie betreut, im Stich gelassen. „Wenn wir nicht angemessen heizen können, müssen wir unsere Kindertagespflegen schließen“, sagt sie. Ein Zuschuss im Sommer käme zu spät.