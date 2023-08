Öffentlicher Bücherschrank in Mettmann Lesefutter für junge Leute dringend gesucht

„Nimm eins und lass eins da“ lautet das Prinzip der öffentlichen Bücherzellen. Wer seinen ausrangierten Lesestoff abgibt, darf sich aus dem Bestand bedienen – und zwar kostenlos und rund um die Uhr. Überwacht werden die Bücher-Stationen nicht, ihre Nutzung basiert auf Vertrauensbasis. Solche Bücherschränke gibt es auch in Mettmann, einer von ihnen steht am Goldberger Teich, ein anderer im Herzen der Innenstadt an der Mühlenstraße. Die jeweils unterste Etage dieser Bücherboxen ist für Kinder- und Jugendliteratur vorgesehen – und „zurzeit leider gähnend leer“, wie Stadtsprecher Thomas Lekies weiß. Wer stellt neues Lesefutter bereit und macht anderen Kindern damit eine Freude? Appelliert wird besonders an Schulkinder, die vielleicht das heimische Bücherregal rigoros ausmisten und so neuen Stoff für die beiden Bücherschränke haben.