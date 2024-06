Aktiv in Mettmann Schüler übernehmen Verantwortung

An allen Schulen läuft es kurz vor den großen Ferien ähnlich: Die Temperaturen sind hoch, die letzten Klausuren geschrieben und die Noten bereits beschlossen. Um die Motivation und Begeisterung bei den Schülern hochzuhalten, veranstaltete das Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann in der vergangenen Schulwoche die sogenannten Projekttage, an denen die knapp 700 Schüler aller Jahrgangsstufen teilnahmen.