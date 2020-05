Mettmann : Kellerbrand an Herrenhauser Straße

Kellerbrand an Herrenhauser Straße

Mettmann Zu einem Kellerbrand rückten 37 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Mettmann mit insgesamt elf Fahrzeugen aus. Einem Nachbarn war ein merkwürdiger Geruch nach Rauch und Gummi aufgefallen.

Mit Trennschleifer am Kunststoffrohr – die Aktion eines Heimwerkers löste Dienstagnachmittag, 19. Mai, einen Feuerwehralarm aus. Wie die Wehr berichtet, wurde sie gegen 17 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Keller, Zimmer, Wohnung" zur Herrenhauser Straße alarmiert.

Dort war dem Bewohner eines Mehrfamilienhauses beim Betreten des Kellers eine leichte Verrauchung und ein seltsamer, gummiartiger Geruch aufgefallen. Nach dem Eintreffen erster Feuerwehrkräfte wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Erkundung und eventuellen Brandbekämpfung in besagtem Kellerbereich eingesetzt.

Die geschilderten Eindrücke des Notrufenden wurden durch den vorgehenden Trupp bestätigt. Parallel zu den Erkundungsmaßnahmen bereiteten weitere Kräfte eine Überdruckbelüftung vor. Dazu wurde die Drehleiter in Anleiterbereitschaft versetzt. Weil sich die zu kontrollierende Fläche über viele einzelne Kellerverschläge erstreckte, es Verbindungstüren zu weiteren Kellerbereichen sowie einer Tiefgarage gab, unterstützte ein weiterer Trupp unter Atemschutz die Suche nach der Quelle des Geruchs und der Verrauchung.

Nachdem zunächst eine Störung in der Gas-Zentralheizung des Gebäudes als wahrscheinlichste Ursache angenommen wurde, gab es dann den entscheidenden Hinweis: Einer der Hausbewohner hatte sich mit einem Trennschleifer an einem Kunststoffrohr im Keller versucht. Der Befehl „Wasser marsch" konnte so glücklicherweise ausbleiben.