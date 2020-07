Zoff mit renitenter Mieterin : Vermieterin fehlt Unterstützung der Behörden

Mettmann Eine Mieterin randaliert, wirft Müll in den Flur und kippt Urin auf die Terrasse. Die Miete für ihre Wohnung an der Adresse Kleine Mühlenstraße zahlt die 83-Jährige schon lange nicht mehr, seit Monaten läuft die Räumungsklage beim Amtsgericht. Vermieterin Marion Ebner fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen – und erzählt nun ihre Geschichte.

Am Anfang war es Mitleid. Mittlerweile ist da nur noch Verzweiflung – und Wut. Wenn Marion Ebner über ihre Gefühle spricht, kämpft sie mit den Tränen. Neben ihr steht Tochter Valerie, in den letzten Monaten hat die junge Frau sechs Kilo abgenommen. Sie wohnt im Mietshaus der Eltern in der Kleinen Mühlenstraße – Tür an Tür mit der renitenten Mieterin. Was dort abläuft, hat sie mit dem Handy gefilmt. Die alte Dame kippt Papierkörbe und Müllsäcke im Hausflur aus und wirft leere Flaschen auf die Treppe. Sie schüttet Urin an die Wohnungstüre der Nachbarn und auf die Terrasse. Dazu beschallt sie den Flur mitten in der Nacht mit klassischer Musik.