Entwarnung in Mettmann Keine Gesundheitsgefahr in Kita durch Legionellen

Eine kurzzeitige Sperrung konnte durch einen Sachverständigen wieder aufgehoben werden. Die Entnahmestellen werden regelmäßig gespült, um die Vermehrung von Legionellen an diesen Stellen zu vermeiden. „Durch ein Missverständnis zwischen dem Gebäudemanagement und der Kita-Leitung war das Messprotokoll nicht in der Einrichtung ausgehängt worden.“ Als nächstes wird nun der Sachverständige für Trinkwasserhygiene gemeinsam mit einem Sanitär-Fachbetrieb und dem Gebäudemanagement die gesamte Trinkwasserinstallation begutachten. Der Sachverständige wird kurzfristig eine Aktualisierung der Risikoabschätzung (früher: Gefährdungsanalyse) erarbeiten, um gegebenenfalls Maßnahmen durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen das Ziel der Sanierung – einen Legionellenwert unter 100 KBE – sicherstellen. Sie werden von einem Fachbetrieb umgehend ausgeführt. Gemeinsam mit dem Kreisgesundheitsamt will die Mettmanner Verwaltung zeitnah zu einer Info-Veranstaltung zum Thema Legionellen im Allgemeinen sowie die aktuelle Situation in der Kita einladen. „In Zukunft werden gesundheitsrelevante Messprotokolle und Gefährdungsanalysen grundsätzlich in der Kita ausgehängt. Bei Bedarf wird das Messprotokoll um zusätzliche Informationen ergänzt“, informiert der Stadtsprecher.