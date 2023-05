Schulsituation in Mettmann Weiterführende Schulen nur für Mettmanner

Die Sicherstellung einer guten Schullandschaft für Mettmanns Schüler sollte Vorrang haben. So formulierte es im Schulausschuss am Donnerstagabend nicht nur Schuldezernent Marko Sucic. So argumentierten auch die Lokalpolitiker aus den Fraktionen von CDU, SPD und Grüne. „Wir begrüßen den Entscheidungsvorschlag“, stimmte beispielsweise die SPD zu. „Wir haben das Problem, dass viele Auswärtige unsere Schulen besuchen. Wir finden es richtig, sich auf unsere Schüler zu konzentrieren und für sie ausreichend Schulraum zur Verfügung zu stellen.“ Ein „harter Einschnitt“ sei diese Entscheidung fürs Heine-Gymnasium, heißt es seitens der CDU. „Aber wir haben alle Schulen im Blick.“ Auch die Grünen hielten die Verwaltungsvorlage für „gut begründet“. Die FDP enthielt sich der Stimme, Zur Sache Mettmann sowie AFD stimmten mit nein.