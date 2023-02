„Speedy“ lebt in Mettmann Die Katze auf dem kalten Mühlendach

Mettmann · Es klappert die Mühle am Goldberger Teich – und das klingt schön. Von außen kennt das historische Kleinod jeder. Von innen kennt es keiner so gut wie „Speedy“. Von Katzen und guten Geistern in Mettmanns schönstem Gebäude.

13.02.2023, 08:45 Uhr

Kennt die Goldberger Mühle in- und auswendig, weil er sie viele Jahre bewohnte: Mühlenbäcker Karsten Hoberg. Nach wie vor schaut er täglich in der der Mühle vorbei – auch wegen Kater „Speedy“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)