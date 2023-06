Schule in Mettmann Katholische Grundschule erneut ohne Perspektive?

In der Elternpflegschaft der Katholischen Grundschule, KGS, wächst die Sorge, erneut ganz hintenanstehen zu müssen. Darauf weisen die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Regina Lenz, und ihre Stellvertreterin Sylvia Cisowski hin. Denn mit dem, was die Stadt „Neue Perspektiven für die Schullandschaft in Mettmann“ nennt, habe sich die bisher in Aussicht gestellte Perspektive für die KGS wieder in Luft aufgelöst.