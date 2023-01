Kantor Matthias Röttger in Mettmann „Ich will Vollgas geben“

Matthias Röttger ist als Regionalkantor das, was sich mit aller gebotenen Anerkennung als „alter Hase“ beschreiben lässt. Und obwohl er seine vielschichtige Musikarbeit in und um St. Lambertus – eigene Kompositionen inklusive – seit Jahren so erfolgreich macht, und man annehmen könnte, da müsse sich ein gewisser Verschleiß bemerkbarmachen, haben Interesse, Neugierde und Engagement nicht nachgelassen. Im Gegenteil, er startet mit seiner Ein-Mann-Show jetzt durch. Als so etwas wie guten Vorsatz für 2023 hat der 60-Jährige sich vorgenommen, „nach beziehungsweise mit Corona die Chorlandschaft an St. Lambertus wieder voll auszubauen. Ich will der Kinderchorarbeit neuen Schwung verleihen.“