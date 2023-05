Gemeinsames Konzert Musikschule und Kantorei wollen „Applaus, Applaus“

Zwei Showblöcke wird der Jugendchor gestalten, der Erwachsenenchor ist ebenfalls mit von der Partie und Simon Schmidt spielt in diesem Zusammenhang als Solist eine ganz besondere Rolle. Tanzeinlagen peppen die Show auf. Constanze Krauss hat sich die alte Dirty Dancing-Choreografie herausgepickt, um so stilecht „Time of my life“ tänzerisch zu inszenieren. Die Musikschule schickt zwei ihrer Bands ins Rennen, einmal „Omega“, eine Gruppe von sieben Menschen im Alter zwischen 12 bis 17 Jahren, und auch die „Faulen Bananen“. Letztere waren dem Flurfunk nach mal eine Formation ohne Namen, aus denen dann „Faule Bananen“ wurden. Fünf Leute im Alter zwischen 9 bis 16 Jahren gehören der Formation an. Mit ihnen spielen Wolfgang Wölke, Dominik Mauermann, Mattias Röttger, Ute Noeske und Achim Andreß. Band-Leader Lebrecht Heidenreich hat zusammen mit Matthias Röttger die Arrangements übernommen. Moderiert wird auch, nämlich von den durch das Programm führenden Katrin Fischer und Tobias Törning.